СБУ: Працівники оборонного підприємства намагалися продати «клієнтам» з Азії секретні розробки за $2 млн

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СБУ

Служба безпеки України викрила зловмисників, які намагалися продати представникам однієї з азійських країн секретну проєктну документацію з військового кораблебудування. Вартість розробок оцінили у $2 мільйони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До схеми причетні кілька колишніх та нинішніх працівників одного з вітчизняних оборонних підприємств. Їх викрили під час передачі $250 тисяч за частину оборонних відомостей. Раніше українські контррозвідники задокументували одержання кількох «авансів» від іноземців.

Під час обшуків за місцями проживання вилучили документи та комп’ютерну техніку із доказами. Щодо них відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.