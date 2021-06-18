Зеленський підписав указ про підвищення рівня зарплат медикам

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення мінімальної зарплати для медичних працівників.

Підпис глава держави поставив під час урочистостей з нагоди Дня медичного працівника, трансляцію вів Офіс президента.

«Указ встановлює орієнтир мінімального рівня оплати праці. Не менше 13,5 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і не менше 20 тисяч гривень для лікарського складу», — заявив Зеленський під час виступу.

За його словами, Офіс президента разом із урядом і парламентом «зроблять усе, щоб такі суми були не тільки на папері».

«Уряд розпочинає процес підготовки бюджету на 2022 рік. І я очікую, що він стане чітким сигналом для поновлення престижу і важливої ролі медиків в українському суспільстві», — додав Зеленський і попросив уряд врахувати підвищення мінімальної зарплати для медиків під час складання бюджету на наступний рік.

Окрім того, президент закликав представників місцевої влади не допускати ситуацій, коли «керівник лікарні отримує за місяць 100 тисяч гривень, а лікарі та медсестри — шість».