Через негоду в Україні знеструмлені 80 населених пунктів у п’яти областях

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Центральна енергетична компанія

В Україні через негоду залишилися без світла мешканці 80 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, під час грози спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП, станом на 7 годину ранку 18 червня знеструмлені 36 населених пунктів Дніпропетровської області, 24 — Кіровоградської, 16 — Донецької, два — на Київщині та стільки ж — на Сумщині. Бригади обленерго вже працюють над відновленням електропостачання.

Окрім цього, у ДСНС зазначили, що в місті Дніпро через інтенсивні дощі залишаються частково підтопленими 50 приватних житлових будинків та 101 дворогосподарство (з 2 червня загалом підтопило 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств).

Жертв та постраждалих немає, рятувальники відкачали вже 420 тис. 102 куб. м води.