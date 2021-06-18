Дослідники знайшли у Китаї рештки носорога, який був вищим за жирафа

Новини

У Китаї у провінції Ганьсу дослідники виявили новий вид стародавнього гігантського носорога — одного з найбільших ссавців, які ходять по суші. Дослідження опублікували у науковому журналі Communications Biology, яке цитує BBC.

Вид називається Paraceratherium linxiaense, він жив близько 26,5 мільйона років тому, важив 21 тонну, що еквівалентно чотирьом великим африканським слонам. Тварина була висотою до 7 метрів, аби мати змогу харчуватися листям із дерев, що робить тварину вищою за жирафу (вони дещо вищі 6 метрів). Також у носорога була довга та гнучка шия, а на носі не було рогів.

Скамʼянілості знайшли ще у 2015 році. Зараз же їх аналіз показав, що це абсолютно новий вид, який відрізнявся від інших відомих гігантських носорогів. Наприклад, повністю збережений череп і щелепна кістка вказують на те, що у тварини був тонкий череп, а також чіпкий носовий стовбур, аналогічний такому, який є у сучасного тапіра.

Команда вчених також виявила, що новий вид був тісно повʼязаний з гігантськими носорогами, які колись жили в Пакистані, що дозволяє припустити, що він подорожував по Центральній Азії. Якщо він вільно переміщався між північним заходом Китаю і індійсько-пакистанським субконтинентом, можна було б припустити, що на Тибетському плато в той час, ймовірно, були деякі низинні області.