«Слуга» Верещук спростувала інформацію ЗМІ про можливу відставку Авакова: «Ця людина вибудувала вертикаль»

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Парламентська монобільшість не обговорює питання відставки Арсена Авакова з посади голови МВС.

Про це заявила член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Верещук, передає Інтерфакс-Україна.

«Зараз питання відставки Авакова не стоїть. І наша фракція його не обговорювала. Якщо у когось є якісь амбіції, емоції або бажання, тільки через те, що комусь здається, ніби Аваков отримує занадто багато впливу як для глави МВС, то це велика помилка. Я розглядаю Авакова не як людину, прізвище, а як елемент національної безпеки», — сказала вона.

Ірина Верещук наголосила, що Арсен Аваков займає ключове місце в конструкції безпеки України.

«Ця людина вибудувала вертикаль, вона контролює всі процеси в МВС», — зазначила нардеп і додала, що деякі напрями за лінією МВС потребують доопрацювання.

«Є питання, і це природно, вони повинні бути. Але я переконана, що на сьогодні Аваков відповідає займаній посаді», — підкреслила Ірина Верещук.