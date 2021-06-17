Держтелебачення Італії розкритикували за показ кадрів обриву кабіни на канатній дорозі, де загинуло 14 людей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Італійський державний телеканал Rai зазнав жорсткої критики за демонстрацію записів обриву кабіни на канатній дорозі, в результаті чого загинули 14 осіб.
Про це повідомляє BBC.
Прокурор у справі заявив про «абсолютну недоречність» публікації відеозапису. Глава Rai Марчелло Фоа заявив, що був «глибоко шокований» рішенням показати відеозапис. Кадри з камер відеоспостереження були вперше показані в новинах каналу Rai 3. З того часу вони були повністю, або частково опубліковані кількома іншими італійськими ЗМІ.
Прокурор Олімпія Боссі повідомила, що, хоча підозрювані у справі знали про існування відеозаписів, родичі не були про них поінформовані, і трансляція відеозапису була заборонена. За її словами, страждання сімей жертв «не можуть і не повинні збільшуватися подібними діями».
Глава Rai Марчелло Фоа сказав, що завжди поважав редакційні правила і утримувався від публічних коментарів, але як президент Rai «в цьому випадку не зміг мовчати».
«За таких обставин державний мовник зобовʼязаний ретельно оцінити всі наслідки, починаючи з етичних аспектів і поваги до жертв і їх сімей», — додав він.
- Інцидент стався 23 травня. Кабіна впала з 20 метрів на схил гори Моттароне біля озера Маджоре, що на півночі Італії. Коли вона розбилася, на борту перебували пʼять сімей, зокрема двоє дітей, які загинули. Буксирний трос вийшов з ладу, коли кабіна дійшла до кінця свого 20-хвилинного шляху до вершини гори з курортного міста Стреза.
- Пізніше стало відомо, що на канатній дорозі з 2014 року були відімкнені аварійні гальма.