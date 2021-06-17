Астрономи через два роки зʼясували, чому «згасла» зірка Бетельгейзе

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Європейська Південна Обсерваторія

Науковцям вдалося розгадати таємницю раптового затемнення однієї з найяскравіших зірок — Бетельгейзе, яке відбулося в 2019 році.

Про це пише науковий кореспондент BBC Джонатан Амос.

Група астрономів заявила, що зміна яскравості зірки повʼязана з тим, що вона була прихована хмарою пилу.

Падіння блиску Бетельгейзе можна було помітити навіть неозброєним оком, тому вчені вирішили направити на зірку Дуже великий телескоп. Порівнявши знімки, отримані в грудні і січні 2019 року, дослідники помітили, що поверхня Бетельгейзе стала значно темнішою, особливо в південній частині.

Вчені продовжили спостереження за зіркою протягом усього «Великого потьмяніння». Так, нові знімки були зроблені в січні і березні 2020 року, а до квітня зірка повернулася до свого звичайного яскравості.

Результати дослідження, проведеного вченими, свідчать про те, що Бетельгейзе була прихована пиловою завісою, яка закрила її поверхню, що обумовлено зниженням температури поверхні зірки.

Поверхня Бетельгейзе постійно змінюється: всередині зірки надуваються, рухаються і обпадають гігантські газові бульбашки. Астрономи зробили висновок, що за деякий час до настання «Великого потьмяніння» зірка викинула таку бульбашку, яка стала від неї віддалятися. Невдовзі після цього її температура настільки знизилася, що газ сконденсувався в пилові частинки.

«Ми на власні очі спостерігали утворення космічного пилу», — заявив провідний автор дослідження Мігель Монтарже. Спостереження вчених показали, що цей процес може відбуватися дуже швидко і поблизу поверхні зірки.

«Пил, викинутий з холодних зірок, які закінчують свою еволюцію може згодом стати будівельним матеріалом для утворення землеподібних планет, на яких може зародитися життя», — зазначила співавторка дослідження Емілі Кеннон.

Астрономи пропонували й інші пояснення падіння яскравості Бетельгейзе. Передбачалося, що незабаром зірка може вибухнути надновою. Оскільки в нашій галактиці спалаху наднових не спостерігалося з XVII століття, вчені точно не знають, як має поводитися зірка напередодні такої події.