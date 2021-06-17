Футболістові Еріксену імплантують дефібрилятор. Карʼєра гравця — під питанням

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Twitter / Fodboldlandsholdene

Футболісту збірної Данії Крістіану Еріксену встановлять кардіостимулятор після того, як він пережив клінічну смерть під час матчу його команди на чемпіонаті Європи проти Фінляндії 12 червня.

Про це повідомила Федерація футболу Данії.

Футболіст пройшов поглиблене обстеження серця. Імплантований кардіовертер-дефібрилятор (ІКД) зазвичай вживляють після серцевих нападів, або виявлення загрозливих для життя порушень серцевого ритму.

Сам футболіст вже погодився на операцію після рекомендацій данських і міжнародних фахівців.

Згідно з даними з відкритих джерел, пацієнти з ІКД можуть виконувати майже всі види фізичних навантажень та всіма видами спорту, які не загрожують пошкодити ІКД. Пацієнтам радять убезпечувати від надмірного навантаження область плечей, рук і тулуба, в які імплантовано дефібрилятор. Це може пошкодити ІКД або дроти, які йдуть від генератора ІКД до серця пацієнта.

Поки неясно, чи зможе Еріксен продовжити карʼєру. Серед футболістів, з подібним пристроєм продовжує виступати гравець збірної Нідерландів Дейлі Блінд. Гравець також втратив свідомість в одному з матчів в 2019 році після чого йому встановили ІКД.