СБУ виявила у лавах Нацполіції колишнього бойовика «ЛНР»

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СБУ

Служба безпеки України викрила у лавах Нацполіції Луганщини колишнього бойовика незаконного збройного формування «Армия Юго-Востока». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу. До цього, починаючи з 2014 року, він «служив» у незаконному збройному «формуванні Дрьомова», яке на той час контролювало Сєверодонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він «вирішив змінити сторону». Спочатку переховувався на території Росії і в тимчасово окупованому Криму, а потім — повернувся в Україну.

Наразі відомо, що чоловік був причетний до пропускного режиму та чергувань на бойових постах терористів. Крім того, його зарахували до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював росіянин з позивним «Спец». Бойовики «Спеца» причетні до викрадень та катувань українських патріотів, вбивств військовослужбовців ЗСУ під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у незаконних збройних формуваннях). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і перевіряється його причетність до інших злочинів на шкоду державній безпеці.