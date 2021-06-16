«Росія не повинна диктувати світові». Головні тези Байдена за результатами зустрічі з Путіним

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Зустріч президента США Джо Байдена й очільника Кремля Володимира Путіна відбулася в Женеві. За результатами саміту сторони дали окремі пресконференції. «Бабель» уже зібрав головні тези зі слів Путіна, а тепер ми підготували основні пункти з пресконференції очільника Білого дому.

На відміну від російського лідера Байден почав свій виступ з промови.

«Жоден президент США не може не захищати демократичні цінності, права і свободи людини. Я чітко дав знати Путіну, що ми порушуватимемо питання прав людини, зокрема щодо Олексія Навального. Ми завжди розширюємо сферу прав людини, включаємо туди все більше і більше людей. Я сказав Путіну, що ми повинні мати чіткі основоположні правила гри, яких треба дотримуватися. І у нас є певні точки дотику», — наголосив 46-й президент США.

Байден підтвердив Путіну незламну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.

«Ми також обговорили питання Білорусі, які мене турбують. Він не не погодився зі мною», — зазначив Байден.

Глава Білого дому не назвав головний висновок зустрічі, але про довіру до Путіна сказав наступне: «Справа не в довірі, а у власних інтересах і верифікації». На його переконання, Росія не повинна диктувати світові порядок денний.

Також США запропонували Росії список із 16 найважливіших секторів інфраструктури, проти яких пропонують заборонити кібератаки.

«Що було, якби ми атакували в кіберпросторі російські об’єкти? Якби ми втручались у вибори в інших країнах? Це послаблювало б позиції країни, і це послаблює позиції Росії, яка намагається залишити собі статус великої держави», — заявив Байден.

Він наголосив, що наслідки можливої смерті Навального були б неминуче руйнівними для Росії на світовій арені, також він закликав Путіна відпустити американського інвестора Майкла Калві.

«Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог та домовитися про обмін увʼязненими», — заявив Байден, відповідаючи на запитання, коли світ побачить наслідки цих перемовин.

За словами президента США, Путін пообіцяв допомогти його підтримувати безпеку в Афганістані.

«Ми почали двосторонній діалог щодо стратегічної стабільності. Ми детально говорили про види зброї, які можуть бути розроблені. Наші дипломати можуть зустрітися й обговорити, як ми можемо запобігти поширенню ядерної зброї. Ми також говорили про кібербезпеку, я назвав конкретні об’єкти інфраструктури, які не мають бути атаковані. Я не буду зараз називати, це 16 секторів. Такі домовленості мають бути реалізовані на практиці», — наголосив Байден.

Він зазначив, що економіка РФ у кризі, і її треба розвивати, тож війна зі США, — точно не те, що потрібно Росії. Проте це не означає, що Путін перестане брязкати зброєю та бачити у США ворога.

На запитання, чому перемовини сторін закінчилися раніше, ніж планувалося Байден відповів, що вони не обговорили усе, що хотіли, але він побачив перспективу у подальшій конструктивній співпраці.

«Ми не обговорили все, що хотіли, але є реальна перспектива, що ми можемо конструктивно налагоджувати відносини без поступок з нашого боку. Я йому представив свою позицію, чого ми можемо досягнути разом. І що буде, якщо наш суверенітет буде порушено», — додав Байден.