Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину раніше, ніж планувалося
- Автор:
- Софія Телішевська
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jlhervàs / Flickr
Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в розширеному форматі закінчилася на годину раніше, ніж планувалося — о 17:05 за місцевим часом.
Про це повідомляє видання СNN.
Таким чином, поточний час саміту становить 93 хвилини для першої сесії, 45 хвилин для перерви і 65 хвилин для другої сесії. Надалі президенти повинні надати дві окремі пресконференції.
Президент США уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт.
- Байден заявляв, що планує обговорити питання України, зокрема скупчення російських військ біля кордону і в окупованому Криму, ситуацію з увʼязненим опозиціонером Олексієм Навальним і кібератаки. Також президент США попередить Путіна про неприпустимість порушення суверенітету інших країн і нагадає про наслідки таких дій.
- У Кремлі основними темами зустрічі називали «стратегічну стабільність», боротьбу з кіберзлочинністю, інформаційну безпеку, клімат, Арктику і коронавірус.
- У день переговорів Байдена із Путіним, 16 червня, посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова проведе зустріч у Державному департаменті США.