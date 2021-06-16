Зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину раніше, ніж планувалося

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Зустріч президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна в розширеному форматі закінчилася на годину раніше, ніж планувалося — о 17:05 за місцевим часом.

Про це повідомляє видання СNN.

Таким чином, поточний час саміту становить 93 хвилини для першої сесії, 45 хвилин для перерви і 65 хвилин для другої сесії. Надалі президенти повинні надати дві окремі пресконференції.

Президент США уже покинув віллу Ла-Гранж, де відбувся саміт.