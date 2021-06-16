На Донбасі загинув боєць 24-ї бригади

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Сьогодні, 16 червня, на Донбасі в зоні бойових дій загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила. Загиблий — мешканець Рава-Руської (Львівська область) Роман Галуха 1997 року народження.

Про це повідомили голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, голова облради Ірина Гримак, а також Рава-Руська територіальна громада.

Місце загибелі і причина не вказані. У Галуха залишилися мати і сестри.

У штабі Операції обʼєднаних сил про втрату поки не повідомили. Там зазначили, що сьогодні російські бойовики всього три рази обстрілювали українські позиції біля Авдіївки, Зайцевого і Водяного.

«Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає», — додали у штабі.