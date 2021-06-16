Кабмін дозволив Наглядовій раді без конкурсу призначити гендиректора «Укрпошти»

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Соколовська Інна / УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє Наглядовій раді «Укрпошти» призначити генерального директора підприємства без конкурсу.

За ухвалення документа проголосували на засіданні уряду у середу, 16 червня.

Рішення пояснюють тим, що проведення конкурсу та встановлення його результатів триватиме понад півроку, що унаслідку може поставити під загрозу стратегічну інвестпрограму обсягом у 100 мільйонів євро.

Так, ухвалений 16 червня документ вносить зміни до постанови уряду №777 від 3 вересня 2008 року.

Відтак Наглядова рада підприємства зможе без втручання держави обрати нового керівника «Укрпошти».