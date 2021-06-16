Суд скасував рішення Харківської ОДА про перейменування проспекту Жукова на проспект Григоренка
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- Олег Панфілович
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Марієнко Андрій / УНІАН
Харківський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення Харківської обласної державної адміністрації, яка в травні 2016 року перейменувала в рамках декомунізації проспект маршала Жукова на честь генерала і правозахисника Петра Григоренка.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
«Визнати протиправним і недійсним окреме положення нормативно-правового акту — розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 181 «Про перейменування обʼєктів топоніміки міста Харкова», а саме пункт 21 додатку до розпорядження», — йдеться в резолютивну частину ухвали, оголошену суддею Андрієм Зінченком в середу. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.
- 10 червня Харківська окружний адміністративний суд визнав протиправним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.
- 24 лютого цього року Харківська міськрада втретє підтримала рішення про повернення імені Жукова проспекту Петра Григоренка. Перед тим, у червні 2020 року, Харківський окружний адмінсуд втретє скасував присвоєння проспекту імені маршала.
- У 2019 році в Харкові знову встановили памʼятник Жукову, який перед тим повалили активісти, що протестували проти перейменування проспекту.