НАЗК: Верховна Рада цього тижня може позбавити права виявляти фіктивні витрати політичних партій

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Прес-служба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції попередило, що Верховна Рада вже цього тижня може позбавити його права виявляти фіктивні витрати політичних партій. Це зробить неможливою боротьбу з впливом олігархів на владу.

Про це НАЗК повідомило у Facebook.

Законопроєкт №5253 та альтернативний йому №5253-1 комітет Ради розгляне у середу, 16 червня. В агентстві заявляють про ризики, що комітет порекомендує Раді ухвалити законопроект за основу і в цілому, тобто за одне засідання. Таке голосування може відбутися завтра, 17 червня.

Раніше НАЗК вже попереджало, що законопроект №5253 покликаний заборонити йому виявляти фіктивні фінансові операції партій та надані за заниженими або завищеними цінами послуги. Зараз на цій підставі НАЗК зокрема призупиняє державне фінансування партій.

В агентстві зазначають, що цей законопроєкт — відповідь на результат його діяльності, адже за останній рік через порушення у звітах припинили фінансування трьох партій ( «Голос», «Слуга народу» та «Батьківщина»).

«У разі прийняття законопроєкту у перевірках звітів партій не буде жодного сенсу. Фактично ми просто перекладатимемо папери, бачитимемо порушення, але не зможемо їх навіть зафіксувати», — пояснює голова НАЗК Олександр Новіков.

В агентстві наголосили: якщо законопроєкт №5253 буде прийнятий, олігархи зможуть продовжувати фінансувати політичні партії, але водночас партії ще й отримуватимуть державне фінансування.

Нагадаємо, що нардепи хочуть встановити, що НАЗК не уповноважене надавати правову оцінку якості послуг, що надали партіям, їх доцільності, а також відповідність ринкової вартості цих послуг. Окрім цього, у НАЗК хочуть забрати повноваження встановлювати фіктивність угод партії.