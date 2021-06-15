Українська премʼєр-ліга затвердила список учасників на наступний сезон: кількість команд збільшать до 16

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Фото з офіційного сайту ФК Динамо Київ

Українська премʼєр-ліга (УПЛ) затвердила список учасників на сезон 2021/22. У наступному сезоні в елітному дивізіоні країни виступатимуть 16 команд, а не 14, як було торік.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

У список учасників УПЛ включені «Верес», «Чорноморець», «Металіст 1925». Також атестат отримав «Олімпік», майбутнє якого залишалося невизначеним.

Водночас з елітного дивізіону вилучили «Минай», який посів останнє місце і понизився у класі.

Повний список учасників УПЛ в сезоні 2021/22: «Олександрія», «Верес», «Ворскла», «Десна», «Динамо», «Дніпро-1», «Зоря», «Інгулець», «Колос», «Львів», «Маріуполь», «Металіст 1925», «Олімпік», «Рух», «Чорноморець», «Шахтар».