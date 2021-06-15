Украинская премьер-лига утвердила список участников на следующий сезон: количество команд увеличат до 16

Украинская премьер-лига (УПЛ) утвердила список участников на сезон 2021/22. В следующем сезоне в элитном дивизионе страны будут выступать 16 команд, а не 14, как в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте УПЛ.

В список участников УПЛ включили «Верес», «Черноморец», «Металлист 1925». Также аттестат получил «Олимпик», будущее которого оставалось неопределенным.

При этом из элитного дивизиона исключили «Минай», который занял последнее место и понизился в классе.

Полный список участников УПЛ в сезоне 2021/22: «Александрия», «Верес», «Ворскла», «Десна», «Динамо», «Днепр-1», «Заря», «Ингулец», «Колос», «Львов», «Мариуполь», «Металлист 1925», «Олимпик», «Рух», «Черноморец», «Шахтер».