Місія на Марс. Rocket Lab виграла конкурс NASA на розробку двох космічних апаратів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mohamed bin Zayed Al Nahyan / Twitter
Компанія Rocket Lab отримала контракт на створення космічних апаратів для місії NASA ESCAPADE, яка має на меті вивчити магнітосферу Марса.
Про це американська приватна космічна компанія RL повідомляє на своєму сайті.
В рамках ESCAPADE на околиці Червоної планети відправляться два однакових зонда під назвою Blue та Gold. Їх запуск запланований на 2024-й рік. Очікувана тривалість наукової частини місії апаратів становить один рік.
Обидва апарати будуть створені на базі супутникової платформи Rocket Lab Photon, модифікованої для міжпланетних місій. Цю версію платформи обланднають збільшеними паливними баками, двигуном HyperCurie, а також більш потужною системою звʼязку та протирадіаційним захистом.
Rocket Lab вже надала NASA попередній проєкт місії. Агентство має розглянути його до кінця липня та ухвалити рішення про початок реалізації.
- ESCAPADE - не перша запланована компанією місія за межі низької навколоземної орбіти. В кінці цього року Rocket Lab відправить на Місяць кубсат в межах місії CAPSTONE. Цей апарат підтвердить стабільність орбіти, на яку планується виведення майбутньої місячної станції Gateway. Крім того, в 2023-му році Rocket Lab має намір запустити приватну місію до Венери.
- Всі ці проекти є частиною плану компанії щодо здешевлення проведення міжпланетних досліджень.
- У квітні Rocket Lab випробувала концепт захоплення багаторазового першого ступеня ракети-носія Electron у повітрі за допомогою вертольота.
- 1 липня SpaceX успішно доставила на орбіту Землі третій геонавігаційний GPS-супутник III покоління для потреб Військово-повітряних сил США.