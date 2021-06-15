Омбудсмен Денісова: Бойовики за вказівкою Росії закривають навчальні заклади на окупованій частині Донбасу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Фото УНІАН
Так звані «адміністрації» на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою РФ закривають школи, профтехучилища, технікуми та виші.
Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані такі заклади освіти:
- Свердловський професійний будівельний ліцей;
- Свердловський коледж кулінарної майстерності;
- Стаханівський педагогічний коледж;
- Луганський професійно-технічний коледж;
- Коледж технологій та дизайну;
- Коледж Луганського державного педагогічного університету;
- Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші.
У містах Луганськ, Антрацит, Словʼяносербськ, Красний Луч [у 2016 році перейменований на Хрустальний], Свердловськ [у 2016 році перейменований на Довжанськ] закриють пʼять шкіл та ще три реорганізують.
«Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію», — наголосила Денісова.
Щоб навчатися й надалі, школярам доведеться їздити в інші населені пункти, до яких відстань подекуди перевищує 10 км.
«Закликаю Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні відреагувати на факти порушення прав дітей з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей», — заявила уповноважена.
- У минулому році бойовики «ДНР» та «ЛНР» обмежили виїзд з непідконтрольних Україні територій студентам та випускникам загальноосвітніх закладів, щоб запобігти ухиленню від «призову» до незаконних збройних формувань.