Шкарлет уточнив свої слова щодо відсутності інформації про порушення у дисертації Киви і доручив Міносвіти перевіряти інформацію в ЗМІ

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Міністерство освіти і науки України

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет доручив профільному департаменту МОН перевіряти інформацію в ЗМІ щодо можливих порушень під час здобуття наукових ступенів. Також він визнав, що «не зовсім коректно» прокоментував ситуацію з дисертацією нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Шкарлета, міністерство отримало декілька різних листів щодо «проведення розслідування обставин захисту» Киви та про ознаки «внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації».

«Проте моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають прямий стосунок до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку», — наголосив глава МОН.

Окрім цього, Шкарлет підтвердив, що зараз триває перевірка електронного примірника дисертації та атестаційної справи Киви.

«Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема, перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації», — додав міністр.