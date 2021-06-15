Microsoft припинить підтримку Windows 10 у 2025 році. Її замінить нова операційна система
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Microsoft припинить підтримку Windows 10 трохи більше, ніж через 10 років після першої презентації операційної системи — 14 жовтня 2025 року.
Компанія вперше анонсує припинення підтримки Windows 10, зазначає ВВС.
Такий крок може бути ще одним натяком на те, що 24 червня компанія представить нову ОС — Windows 11.
Наступного тижня корпорація готує спеціальний захід, присвячений Windows, щоб представити наступне покоління операційної системи. За останній місяць Microsoft неодноразово натякала на вихід «нового покоління Windows», щоправда, компанія так і не дала прямої відповіді, що це означає — глобальне оновлення Windows 10 чи вихід нової номерної версії операційної системи.
Очікується, що в новій ОС буде повністю перероблений користувацький інтерфейс і магазин Windows. Також Microsoft працює над чимось під кодовою назвою «Сонячна долина», яку компанія назвала «радикальним візуальним оновленням Windows».
- Спершу Microsoft зобовʼязалася підтримувати Windows 10 протягом 10 років, при цьому спершу дата закінчення основної підтримки була призначена на 13 жовтня 2020 року.
- Разом з тим інсайдер Бред Семс, з посиланням на джерела, писав у травні, що корпорація Microsoft не випускатиме в цьому році полегшену операційну систему Windows 10X для ноутбуків, а зосередиться на оновленні Windows 10 (робоча назва Sun Valley).