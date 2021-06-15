В Ізраїлі скасували вимогу носити захисні маски у приміщеннях

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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

Ізраїль відсьогодні, 15 червня, скасував масковий режим у приміщеннях.

Відповідну поправку до наказу про громадську охорону здоровʼя підписав генеральний директор Міністерства охорони здоровʼя професор Хезі Леві.

Як зазначається, маску буде потрібно носити лише у деяких випадках:

працівники або гості в соціальних та медичних установах або будинках для літніх людей, які не були вакциновані від коронавірусу;

люди на самоізоляції;

мандрівники в дорозі.

Окрім цього, МОЗ поширить докладні інструкції для медичних установ, із вказівками хто та де повинен носити маски при контакті з пацієнтами.