В Ізраїлі скасували вимогу носити захисні маски у приміщеннях
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
Ізраїль відсьогодні, 15 червня, скасував масковий режим у приміщеннях.
Відповідну поправку до наказу про громадську охорону здоровʼя підписав генеральний директор Міністерства охорони здоровʼя професор Хезі Леві.
Як зазначається, маску буде потрібно носити лише у деяких випадках:
- працівники або гості в соціальних та медичних установах або будинках для літніх людей, які не були вакциновані від коронавірусу;
- люди на самоізоляції;
- мандрівники в дорозі.
Окрім цього, МОЗ поширить докладні інструкції для медичних установ, із вказівками хто та де повинен носити маски при контакті з пацієнтами.
- У квітні Ізраїль скасував обовʼязкове носіння масок на вулиці, а з 1 червня зняв всі карантинні обмеження, зокрема на збори, і більше не вимагає доказів вакцинації для пропуску в певні місця.
- В Ізраїлі вже вакцинували двома дозами понад 5 млн осіб (більш ніж 55% населення).