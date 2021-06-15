МОЗ планує до Дня Незалежності вийти на 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу

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Міністерство охорони здоров'я України

В Україні до Дня Незалежності (24 серпня) мають вийти на цифру 220 тисяч щеплень від коронавірусу на добу — якщо не буде збою у поставках.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в етері програми «Свобода слова» на ICTV.

«Моє завдання — зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа. За 10 днів червня ми зробили 534 тисячі, потужності нарощуємо. Щоб виконати 10 млн доз до кінця літнього періоду, мені потрібно зараз вивести систему на 111 тисяч щеплень на добу. У звʼязку з тим, що ми її маємо із запізненням на початку червня, ми поставили собі орієнтир — 160 тисяч на добу. До Дня Незалежності ця цифра має бути 220 тисяч», — пояснив Ляшко.

Також МОЗ має мету — до кінця 2021 року треба провакцинувати 70% дорослого населення.