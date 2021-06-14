Байден: Війна на Донбасі не завадить вступу України в НАТО
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент США Джо Байден заявив, що агресія Росії на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО. Головна умова — відповідність критеріям Альянсу і боротьба з корупцією.
Про це він заявив на брифінгу за підсумками саміту НАТО.
«Потрібно позбутися корупції, відповідати іншим критеріям, які висуваються, щоб отримати План дій. Цього поки що немає [...]. Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Альянсу. Я знаю одне — вони [Україна] повинні переконати [НАТО] і це не просто», — сказав Байден.
Разом з тим президент США запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну в гібридній війні з Росією.
- Напередодні Зеленський висловив жаль з приводу того, що президент США Джо Байден не зміг зустрітися з ним напередодні своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня. В інтервʼю Reuters, AP та AFP Зеленський заявив, що хоче почути чітке «так» або «ні» від Байдена на питання про ПДЧ.
- 14 червня за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства.
- Зеленський подякував НАТО за підтримку і заяву про перспективу членства України в Альянсі, заявивши, що країна продовжить курс на впровадження реформ.