Байден: Війна на Донбасі не завадить вступу України в НАТО

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Президент США Джо Байден заявив, що агресія Росії на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО. Головна умова — відповідність критеріям Альянсу і боротьба з корупцією.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками саміту НАТО.

«Потрібно позбутися корупції, відповідати іншим критеріям, які висуваються, щоб отримати План дій. Цього поки що немає [...]. Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Альянсу. Я знаю одне — вони [Україна] повинні переконати [НАТО] і це не просто», — сказав Байден.

Разом з тим президент США запевнив, що НАТО підтримуватиме Україну в гібридній війні з Росією.