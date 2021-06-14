Мем Doge із зображенням пса продали на аукціоні за $4 мільйони

Новини

Популярний інтернет-мем Doge із зображенням пса породи сіба-іну продали на аукціоні у вигляді NFT-токена за 1696,9 одиниці криптовалюти Ethereum, що дорівнює приблизно $4 мільйонам.

Як зазначено на аукціонному сайті Zora, переможцем торгів став учасник @pleasrdao.

NBC News повідомляє, що частину виручки від продажу перерахують кільком благодійним організаціям, зокрема Японському товариству Червоного Хреста і фонду Всесвітньої продовольчої програми ООН.