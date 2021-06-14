«Категорично незадоволені». Китай звинуватив лідерів G7 у втручанні у внутрішні справи країни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Uwe Aranas / Wikipedia
Посольство Китаю у Великій Британії та Північній Ірландії розкритикувало позицію країн «Великої сімки» щодо китайських тем. Зокрема, речник посольства заявив, що в комюніке «опубліковано спотворені й перекручені зауваження щодо Сіньцзяну, Гонконгу, Тайваню та інших питань».
Про це йдеться на офіційному сайті посольства.
Китайські дипломати також звинуватили G7 у втручанні у внутрішні справи Китаю.
«Ми категорично незадоволені й категорично проти. Ми закликаємо Сполучені Штати та інших членів G7 поважати факти, розуміти ситуацію, припинити обмовляти Китай, втручатися у його внутрішні справи та припинити завдавати шкоди інтересам Китаю. Натомість варто робити більше речей, які сприяють розвитку міжнародної співпраці, а не штучному створенню конфронтації та непорозумінь», — зазначив представник КНР.
У підсумковому комюніке зустрічі лідерів G7 прописано заклик до Китаю «поважати права людини й основні свободи, особливо щодо Сіньцзяну, свободу і високий ступінь автономії Гонконгу».
Президент США Джо Байден звернувся до колег із закликом різко засудити використання примусової праці в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. До нього приєдналися премʼєр Великої Британії Борис Джонсон і глава уряду Канади Джастін Трюдо, тоді як канцлерка Німеччини Ангела Меркель, премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі та лідери ЄС акцентували на співпраці з Китаєм.
- Уйгури – тюркськомовна народність, більшість її представників живе у провінції Сіньцзян на заході Китаю. За віросповіданням уйгури – мусульмани-суніти. Їхня чисельність у Китаї – приблизно 10 мільйонів. Понад три мільйони уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих таборах для перевиховання, де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури та мови.
- Китай заперечує будь-який утиск уйгурів, заявляючи, що табори, до яких відправляють представників цієї національності, потрібні для професійної підготовки громадян.
- Членами G7 є Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США.