Зеленський шкодує, що Байден не зустрівся з ним перед самітом з Путіним
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що президент США Джо Байден не зміг зустрітися з ним напередодні своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня.
Про це повідомляє AFP.
«Було б краще провести цю зустріч до саміту двох президентів», — сказав Зеленський в інтервʼю міжнародним ЗМІ, в тому числі AFP.
Президент також зазначив, що Україна «кожного дня» доводить свою готовність вступити до НАТО, і звинуватив Росію в затягуванні його зустрічі з Путіним.
- 7 червня відбулася розмова між Байденом і Зеленським. Серед іншого, Байден підтримав ініціативу Зеленського про створення «Кримської платформи». Він запевнив, що Сполучені Штати будуть представлені на саміті ініціативи на високому політичному рівні. Зеленський окремо подякував США за рішення надати Україні 900 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
- Зустріч лідерів США і Росії проведуть на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро. Саміт Джо Байдена і Володимира Путіна запланований на 16 червня