Зеленський шкодує, що Байден не зустрівся з ним перед самітом з Путіним

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що президент США Джо Байден не зміг зустрітися з ним напередодні своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня.

Про це повідомляє AFP.

«Було б краще провести цю зустріч до саміту двох президентів», — сказав Зеленський в інтервʼю міжнародним ЗМІ, в тому числі AFP.

Президент також зазначив, що Україна «кожного дня» доводить свою готовність вступити до НАТО, і звинуватив Росію в затягуванні його зустрічі з Путіним.