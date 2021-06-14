Адвокат Закревська: Суд ухвалив перший вирок ексберкутівцям у справах Майдану
- Автор:
- Олег Панфілович
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Суд ухвалив перший вирок стосовно колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» у справах, які стосуються злочинів проти учасників Революції гідності.
Про це повідомила адвокат у справах Майдану Євгенія Закревська.
До трьох років позбавлення волі засудили ексбійців Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоню за ч. 2 ст. 365 (перевищення повноважень) Кримінального кодексу. Колишніх правоохоронців засудили за розгін учасників Майдану в ніч проти 30 листопада 2013 року.
Закревська також повідомила, що за іншими статтями — 340 (перешкоджання мітингам) і 366 (службове підроблення) — ексберкутівців теж визнали винними і звільнили від відповідальності, оскільки сплили строки.
«Це перший реальний вирок беркутам у справах Майдану. І перший обвинувальний вирок по подіях 30-го листопада!» — заявила адвокат.
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- 29 грудня 2019 року на КПВВ «Майорське» відбувся обмін полоненими між Україною і бойовиками. Процес моніторили ЗСУ та представники омбудсмена Денісової. За даними Офісу президента, Україні повернули 76 полонених. Бойовикам віддали близько 120 осіб, зокрема колишніх бійців «Беркута», яких звинувачують у злочинах під час Євромайдану.
- У лютому 2020 року беркутівці Тамтура і Маринченко повернулися до Києва, решта залишилися в окупованому Донецьку.