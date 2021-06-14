«Дискурс набуде емоційного забарвлення». Голова «Слуги народу» прогнозує спротив ухваленню закону про олігархів

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко прогнозує, що фінансово-промислові групи чинитимуть опір ухваленню закону про олігархів.

Про це він розповів у інтервʼю «Бабелю».

«Дискурс про цей законопроєкт може бути більш емоційно забарвленим з боку деяких політиків, яким надають майданчик на певних телеканалах», — пояснив він.

Корнієнко пояснив, що в «Слузі народу» планують ухвалити закони про олігархів і про підвищення ренти на видобуток руди до парламентських канікул, «але побачимо, як буде завантажена Рада».

Відповідаючи на питання про можливу протидію ухваленню закону з боку спікера Ради Дмитра Разумкова, Корнієнко висловив впевненість, що спікер не робитиме те, що суперечить регламенту. «Якщо ці два документи ухвалять, є велика ймовірність, що їх оскаржать у Конституційному суді (КС), тому все потрібно робити в рамках регламенту», — сказав він.