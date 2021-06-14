У Карпатах в середині червня випав сніг

Новини

Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У Карпатах в понеділок, 14 червня, похолоднішало і пішов сніг.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

«Станом на 07:00 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11—12 м/с», — розповіли співробітники поста.

Як зазначається, температура повітря впала до нуля градусів.