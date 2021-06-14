Швейцарці на референдумі відхилили закон про захист клімату. Він мав би підвищити ціни на бензин та перельоти

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Швейцарці на референдумі, який відбувся 13 червня, відхилили закон про захист клімату та дві екологічні ініціативи. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Проти закону проголосували 51,6% жителів країни, які взяли участь у референдумі. Уряд та парламент країни кілька років розробляли цей законопроєкт, який передбачав, що країна до 2030 року скоротить щорічний обсяг викидів CO2 вполовину від рівня 1990 року. Якщо б його ухвалили, то бензин та дизельне пальне подорожчали б, а за авіаперельоти жителям країни, залежно від маршруту, довелося б сплачувати більшу суму — приблизно €110.

Водночас тепер незрозуміло, як Швейцарія планує виконувати свої зобовʼязання в рамках Паризької кліматичної угоди.

Також на референдум винесли аграрні ініціативи, які мали утвердити у Швейцарії виробництво біопродуктів. Одна ініціатива передбачала, що уряд не виділятиме субсидії фермерам, які використовують для боротьби з шкідниками синтетичні засоби. А інша ініціатива передбачала повну заборону синтетичних пестицидів та перетворення Швейцарії на 100-відсоткового виробника біопродукції. Обидві ініціативи відхилили приблизно 61% голосів.

Натомість підтримали на референдумі закон про протидію тероризму, який дає більше повноважень поліції.

Паризька кліматична угода

У 2015 році на конференції з клімату в Парижі 195 країн приєдналися до кліматичної угоди. Сторони домовилися не дозволяти середній температурі на планеті зрости більше ніж на 2 градуси, а за можливості — знизити її на 1,5 градуса від доіндустріального рівня. Також країни повинні скоротити викиди парникових газів до рівня, який дерева, ґрунт і Світовий океан здатні переробити природним чином.

Згідно з Паризькою угодою розвинені країни повинні виділяти кошти на спеціальний кліматичний фонд. Ці кошти підуть на допомогу біднішим державами для боротьби з наслідками змін клімату (наприклад, стихійними лихами або підйомом рівня океану) і для переходу на відновлювані джерела енергії.