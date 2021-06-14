В Україні за добу виявили 420 нових хворих на коронавірус, шпиталізованих дещо більше

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В Україні за неділю 13 червня виявили 420 нових хворих на коронавірус, серед них — 32 дитини та 2 медпрацівники. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у місті Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 464 людини, 13 померли, а одужали – 3 328.

Загалом з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 223 978 людей, померли 51 692, а одужали 2 130 665.

Що стосується вакцинації, то 13 червня зробили 22 219 щеплень. Всього від початку кампанії — 1 718 499.