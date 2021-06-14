Керівник партії «Слуга народу» Корнієнко: Порошенко — «збитий льотчик», його підтримка буде падати

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Михайло Палінчак / Прес-служба Президента України

Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає пʼятого президента України і лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка «збитим льотчиком» і впевнений, що його електоральний рейтинг буде зменшуватися через кризу «правого патріотичного флангу».

Про це він заявив в інтервʼю «Бабелю».

За словами Корнієнка, Порошенко зараз відчуває себе впевнено лише в соцмережі Facebook, яка стала для нього «політичної лагуною». Водночас керівник «слуг» вважає, що лідер «Європейської солідарності» не зможе знову реально претендувати на пост президента.

«Політично він збитий льотчик вже давно, у нього антирейтинг 75 відсотків. З такими цифрами взагалі не можна говорити про масштабні історії на кшталт президентських виборів. Можна говорити про «політичні лагуни», де у тебе є підтримка. Такою «політичною лагуною» для Петра Олексійовича став Facebook, де він почувається досить упевнено», — сказав Корнієнко.

Він додав, що підтримка Порошенко в подальшому буде тільки падати. «Підтримка Порошенка точно буде зменшуватися — правий патріотичний фланг вступає в досить глибоку кризу. І це не про ідеологію. Давайте чесно зізнаємося, всі ці дворічні розмови про те, що ми здамо країну — політика. Ми не здали країну і посадили Медведчука, в цьому наша відмінність від «ЄС», — вважає Корнієнко.