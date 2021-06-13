Шквали вітру, град і дощ. В Україні вдруге за тиждень оголосили штормове попередження
- Автор:
- Софія Телішевська
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Brigipix / Pixabay
Сьогодні, 13 червня, у Києві та Київській області очікується значне погіршення погоди, ймовірні дощі та шквали вітру. Також грози, град та пориви вітру будуть на всій території України.
Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру інформують в ДСНС.
Синоптики прогнозують, що вдень, 14 червня, у південних та центральних областях пройдуть грози, а в окремих регіонах град та шквали вітру до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
- Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на червень 2021 року — опади і температура будуть у межах кліматичної норми. Після першої декади червня температура почне підвищуватися і сягатиме +40 °С.