МОН: У президентському університеті найкращим викладачам платитимуть 4 тис. доларів або євро

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в президентському університеті викладачі зможуть отримувати зарлату у розмірі чотирьох тисяч «доларів або євро».

Про це він розповів у інтервʼю «Радіо Свобода».

«Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати зарплату чотири тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні... Чотири тисячі доларів або євро», — сказав Шкарлет.

Якою буде зарплата для інших викладачів цього вишу, міністр не сказав, мовляв «дайте спочатку концепцію напишемо».