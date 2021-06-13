МОН: У президентському університеті найкращим викладачам платитимуть 4 тис. доларів або євро
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що в президентському університеті викладачі зможуть отримувати зарлату у розмірі чотирьох тисяч «доларів або євро».
Про це він розповів у інтервʼю «Радіо Свобода».
«Коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати зарплату чотири тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні... Чотири тисячі доларів або євро», — сказав Шкарлет.
Якою буде зарплата для інших викладачів цього вишу, міністр не сказав, мовляв «дайте спочатку концепцію напишемо».
- Це уже не вперше Володимир Зеленський висловлює бажання платити викладачам таку зарплату. Перед президентськими виборами він пропонував підвищити вчителям зарплати до чотирьох тисяч доларів (приблизно 108 тисяч гривень).
- Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів підвищив зарплати працівників бюджетної сфери. Оклади зросли через підвищення мінімальної зарплати в Україні, яка з січня зросла до 6 тисяч гривень — а це на 20% вище за тогорічний показник. Тоді в Міністерстві освіти на прикладі пояснили, наскільки зріс оклад вчителя.