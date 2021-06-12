Компанія Безоса продала квиток на політ у космос за $28 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Blue Origin
Подорож у космос із засновником Amazon Джеффом Безосом продали на аукціоні за $28 мільйонів.
Про це пише Reuters.
Аукціон тривав усього 7 хвилин. Особу переможця торгів, який зголосився викласти $28 мільйонів за політ у космос, не розкривають.
20 липня корабель New Shepard уперше відправить у космос екіпаж космонавтів, з ними полетіть і Безос. На аукціоні пропонували лише одне місце на цей перший рейс. Отримані з продажу гроші передадуть до фонду Blue Origin — Club for the Future, щоб надихнути майбутні покоління і допомогти розвивати технології для життя в космосі.
- Проєкт New Shepard є прямим конкурентом компанії Ілона Маска SpaceX. З цього приводу Маск і Безос вже тролили один одного в соцмережах. 18-метрова ракета названа на честь Алана Шепарда — першого астронавта США, який здійснив суборбітальний політ.
- У грудні 2019 року Blue Origin уперше змогла посадити ракету і капсулу New Shepard. Усі наступні запуски проводили, аби протестувати доукомплектоване обладнання.