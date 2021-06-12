Міністр оборони Таран розповів, на що піде допомога від США у $150 млн

Новини

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що друга частина військової допомоги від США на $150 млн піде на оборону кордонів і поглиблення сумісності українських військ з НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Цей пакет допомоги спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби. Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил», — сказав Таран.

Міністр наголосив на важливості виконання Україною оборонної реформи для посилення громадянського контролю над ЗСУ.

Крім цього, він зазначив, що протягом 2014—2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу на $2,5 млрд.