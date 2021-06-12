Російські винищувачі двічі порушили простір Данії, не реагуючи на попередження. Посла РФ викличуть до Копенгагену

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Міноборони та Міністерство закордонних справ Данії звинуватили Росію у навмисній провокації і вторгненні у повітряний простір.

Про це повідомляє Fyens.

Вранці 11 червня два російські винищувачі Су-30 двічі пролетіли в районі острова Борнгольм і не реагували на попередження про те, що вони не мають права перебувати у зазначеному районі. ВПС Данії довелося піднімати на перехоплення винищувачі F-16.

Міністр оборони Данії Тріне Брамса заявила, що сприймає випадок дуже серйозно, оскільки таке відбувається вкрай рідко.

«Це виглядає як свідома провокація і порушення повітряного простору Данії, і це абсолютно нова форма агресії. Такого не було вже багато років», — заявила вона.

Голова МЗС Йеппе Кофод назвав дії літаків неприпустимими. «Схоже, що ці дії були навмисними», — додав він.

Данська сторона викличе до Копенгагену посла РФ.