Російські винищувачі двічі порушили простір Данії, не реагуючи на попередження. Посла РФ викличуть до Копенгагену
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- Костя Андрейковець
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Міноборони та Міністерство закордонних справ Данії звинуватили Росію у навмисній провокації і вторгненні у повітряний простір.
Про це повідомляє Fyens.
Вранці 11 червня два російські винищувачі Су-30 двічі пролетіли в районі острова Борнгольм і не реагували на попередження про те, що вони не мають права перебувати у зазначеному районі. ВПС Данії довелося піднімати на перехоплення винищувачі F-16.
Міністр оборони Данії Тріне Брамса заявила, що сприймає випадок дуже серйозно, оскільки таке відбувається вкрай рідко.
«Це виглядає як свідома провокація і порушення повітряного простору Данії, і це абсолютно нова форма агресії. Такого не було вже багато років», — заявила вона.
Голова МЗС Йеппе Кофод назвав дії літаків неприпустимими. «Схоже, що ці дії були навмисними», — додав він.
Данська сторона викличе до Копенгагену посла РФ.
- У квітні винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків. Деякі з них відключили транспондери і не повідомляли польотні плани. Через «глухий» рух, НАТО довелося піднімати в повітря винищувачі F-16 з авіабаз в Естонії, Литві, Польщі і Данії.
- 29 березня британські винищувачі Typhoon перехопили два російські протичовнові літаки Ту-142. Їх також помітили біля Нідерландів і Аляски.