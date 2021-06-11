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Прокуратура завершила розслідування проти Поклонської, Аксьонова та ще шести чиновників. Матеріали скерують до суду

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Wikimedia Commons

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради восьми колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії півострова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Слідство встановило, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого — березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Вони мали на меті повалити конституційний лад та змінити межі території України.

У держзраді підозрюють:

Ексчиновників Криму підозрюють одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255).

Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту, а потім їх скерують до суду.