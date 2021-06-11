Прокуратура завершила розслідування проти Поклонської, Аксьонова та ще шести чиновників. Матеріали скерують до суду

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Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради восьми колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії півострова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Слідство встановило, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого — березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Вони мали на меті повалити конституційний лад та змінити межі території України.

У держзраді підозрюють:

ексдепутата Верховної Ради АР Крим, надалі так званого голову Ради Міністрів Республіки Крим Сергія Аксьонова ;

; ексголову Верховної Ради АР Крим, надалі так званого голову Державної Ради Республіки Крим Володимира Константинова ;

; колишню прокурорку Генеральної прокуратури України, надалі так звану прокурорку Республіки Крим Наталію Поклонську ;

; Севастопольського міського голову Юрія Дойникова ;

; ексначальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АР Крим, надалі так званого міністра внутрішніх справ Республіки Крим Сергія Абісова;

начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, надалі так званого начальника Прикордонної служби Республіки Крим В. І. Мельниченка ;

; колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, надалі так званого першого заступника голови Ради Міністрів Республіки Крим Рустама Темиргалієва ;

; колишнього начальника управління СБУ у Севастополі, надалі так званого начальника ФСБ по Республіці Крим Петра Зиму.

Ексчиновників Криму підозрюють одразу за шістьма статтями Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255).

Матеріали справи відкрили для ознайомлення стороні захисту, а потім їх скерують до суду.