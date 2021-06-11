У J.P. Morgan прогнозують, що Україна отримає транш МВФ до вересня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до вересня 2021 року.
Про це пише Інтерфакс.
У їхньому звіті вказується, що Україна протягом 2021 року залучить три мільярди доларів фінансування, а її міжнародні резерви зростуть до 32,5 мільярда доларів.
На думку експертів, українська влада прагне отримати транш МВФ до початку формування держбюджету на 2022 рік. Але ризик того, що деякі закони не будуть ухвалені до літніх канікул, і тому співпрацю з МВФ доведеться перенести на осінь або на наступний рік, там оцінюють у 20-30%.
Аналітики зазначають, що наразі немає прогресу у судовій та антикорупційній реформі, які є умовою для отримання траншу, але до кінця червня все може змінитися.
- 12 лютого МВФ завершив свою роботу в Україні без ухвалення рішень про перегляд програми Stand-by. Проблемними назвали питання ухвалення законопроєкту про реформування Вищої ради правосуддя, а також збереження незалежності НАБУ та САП. Окремо в МВФ просять ухвалити нові поправки в закон про Нацбанк і відмовитися від державного регулювання цін на енергоресурси.