В Італії розпочався футбольний Чемпіонат Європи: хто з ким зіграє та коли будуть матчі української збірної
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikimedia
У Римі матчем збірних Італії та Туреччини розпочався Чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Попри те, що його перенесли на рік через пандемію коронавірусу, назву вирішили залишити ту саму.
Загалом Євро-2020 триватиме з 11 червня до 11 липня. У чемпіонаті візьмуть участь 24 національних збірні з Європи. Вони зіграють спочатку у груповому етапі. До 1/8 фіналу вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у своїх групах, а також чотири найкращих команди за очками, які посядуть третє місце.
Матчі збірної України відбудуться 13, 17 та 21 червня. Їх транслюватимуть телеканали «Футбол» та «Україна».
Група А
11 червня 22:00 Італія — Туреччина
12 червня 16:00 Уельс — Швейцарія
16 червня 19:00 Туреччина — Уельс
16 червня 22:00 Італія — Швейцарія
20 червня 19:00 Італія — Уельс
20 червня 19:00 Швейцарія — Туреччина
Група B
12 червня 19:00 Данія — Фінляндія
12 червня 22:00 Бельгія — Росія
16 червня 16:00 Фінляндія — Росія
17 червня 19:00 Данія — Бельгія
21 червня 22:00 Фінляндія — Бельгія
21 червня 22:00 Росія — Данія
Група C
13 червня 19:00 Австрія — Північна Македонія
13 червня 22:00 Нідерланди — Україна
17 червня 16:00 Україна — Північна Македонія
17 червня 22:00 Нідерланди — Австрія
21 червня 19:00 Україна — Австрія
21 червня 19:00 Північна Македонія — Нідерланди
Група D
13 червня 16:00 Англія — Хорватія
14 червня 16:00 Шотландія — Чехія
18 червня 19:00 Хорватія — Чехія
18 червня 22:00 Англія — Шотландія
22 червня 22:00 Чехія — Англія
22 червня 22:00 Хорватія — Шотландія
Група E
14 червня 19:00 Польща — Словаччина
14 червня 22:00 Іспанія — Швеція
18 червня 16:00 Швеція — Словаччина
19 червня 22:00 Іспанія — Польща
23 червня 19:00 Швеція — Польща
23 червня 19:00 Словаччина — Іспанія
Група F
15 червня 19:00 Угорщина — Португалія
15 червня 22:00 Франція — Німеччина
19 червня 16:00 Угорщина — Франція
19 червня 19:00 Португалія — Німеччина
23 червня 22:00 Німеччина — Угорщина
23 червня 22:00 Португалія — Франція