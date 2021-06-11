В Італії розпочався футбольний Чемпіонат Європи: хто з ким зіграє та коли будуть матчі української збірної

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У Римі матчем збірних Італії та Туреччини розпочався Чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Попри те, що його перенесли на рік через пандемію коронавірусу, назву вирішили залишити ту саму.

Загалом Євро-2020 триватиме з 11 червня до 11 липня. У чемпіонаті візьмуть участь 24 національних збірні з Європи. Вони зіграють спочатку у груповому етапі. До 1/8 фіналу вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у своїх групах, а також чотири найкращих команди за очками, які посядуть третє місце.

Матчі збірної України відбудуться 13, 17 та 21 червня. Їх транслюватимуть телеканали «Футбол» та «Україна».

Група А

UEFA

11 червня 22:00 Італія — Туреччина

12 червня 16:00 Уельс — Швейцарія

16 червня 19:00 Туреччина — Уельс

16 червня 22:00 Італія — Швейцарія

20 червня 19:00 Італія — Уельс

20 червня 19:00 Швейцарія — Туреччина

Група B

UEFA

12 червня 19:00 Данія — Фінляндія

12 червня 22:00 Бельгія — Росія

16 червня 16:00 Фінляндія — Росія

17 червня 19:00 Данія — Бельгія

21 червня 22:00 Фінляндія — Бельгія

21 червня 22:00 Росія — Данія

Група C

UEFA

13 червня 19:00 Австрія — Північна Македонія

13 червня 22:00 Нідерланди — Україна

17 червня 16:00 Україна — Північна Македонія

17 червня 22:00 Нідерланди — Австрія

21 червня 19:00 Україна — Австрія

21 червня 19:00 Північна Македонія — Нідерланди

Група D

UEFA

13 червня 16:00 Англія — Хорватія

14 червня 16:00 Шотландія — Чехія

18 червня 19:00 Хорватія — Чехія

18 червня 22:00 Англія — Шотландія

22 червня 22:00 Чехія — Англія

22 червня 22:00 Хорватія — Шотландія

Група E

UEFA

14 червня 19:00 Польща — Словаччина

14 червня 22:00 Іспанія — Швеція

18 червня 16:00 Швеція — Словаччина

19 червня 22:00 Іспанія — Польща

23 червня 19:00 Швеція — Польща

23 червня 19:00 Словаччина — Іспанія

Група F

UEFA

15 червня 19:00 Угорщина — Португалія

15 червня 22:00 Франція — Німеччина

19 червня 16:00 Угорщина — Франція

19 червня 19:00 Португалія — Німеччина

23 червня 22:00 Німеччина — Угорщина

23 червня 22:00 Португалія — Франція