У вихідні в Україні запрацює 50 центрів масової вакцинації. Щеплення безкоштовне
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
В Україні у ці вихідні, 12 та 13 червня, працюватимуть 50 центрів масової вакцинації у 15 областях та місті Києві.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.
Вибрати вакцину для щеплення не можна, усіх охочих щеплять китайським препаратом CoronaVac, який схвалений Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.
У Дніпропетровській області відкриють найбільше центрів вакцинації — 13, з них 12 працюватимуть у Дніпрі та ще один у Кривому Розі.
У Львівській області буде вісім центрів, три з яких у Львові, та по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.
В Одеській області відкриють сім центрів — чотири в Одесі та по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.
У Полтавській області працюватиме пʼять центрів: по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
Три центри масової вакцинації буде у Херсоні та два у Білій Церкві і Броварах Київської області.
Два центри відкриють у Чернівцях та по одному центру в Хмельницькому, Камʼянці-Подільському та Тернополі.
Також по одному центрі вакцинації відкриють у Рівному, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі, Черкасах та Харкові.
У столиці також працює один центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Адреси усіх центрів вакцинації у регіонах можна переглянути за посиланням.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- 9 червня до України прибули 66 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTTech, які за кошти державного бюджету придбала міжнародна організація Crown Agents.
- До кінця року Україна має отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 мільйони доз вакцин: 20 мільйонів доз Pfizer, 10 мільйонів доз Novavax, 2 мільйони доз — AstraZeneca-Covishield, 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac. Окремо в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 мільйонів доз вакцин.