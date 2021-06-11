У вихідні в Україні запрацює 50 центрів масової вакцинації. Щеплення безкоштовне

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В Україні у ці вихідні, 12 та 13 червня, працюватимуть 50 центрів масової вакцинації у 15 областях та місті Києві.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

Вибрати вакцину для щеплення не можна, усіх охочих щеплять китайським препаратом CoronaVac, який схвалений Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

У Дніпропетровській області відкриють найбільше центрів вакцинації — 13, з них 12 працюватимуть у Дніпрі та ще один у Кривому Розі.

У Львівській області буде вісім центрів, три з яких у Львові, та по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.

В Одеській області відкриють сім центрів — чотири в Одесі та по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.

У Полтавській області працюватиме пʼять центрів: по одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Три центри масової вакцинації буде у Херсоні та два у Білій Церкві і Броварах Київської області.

Два центри відкриють у Чернівцях та по одному центру в Хмельницькому, Камʼянці-Подільському та Тернополі.

Також по одному центрі вакцинації відкриють у Рівному, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі, Черкасах та Харкові.

У столиці також працює один центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі за адресою просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Адреси усіх центрів вакцинації у регіонах можна переглянути за посиланням.