Ілон Маск представив електромобіль Tesla Model S Plaid. Він заявлений як найшвидший
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американський виробник Tesla запускає в продаж електромобіль Tesla Model S Plaid, який позиціонується як найшвидший електрокар серійного виробництва в світі. Презентував Model S Plaid Ілон Маск на фабриці Tesla в Фрімонті (Каліфорнія).
Трансляція велася на YouTube-каналі Tesla.
За заявою виробника, авто набирає розгін до 100 км/год трохи більше ніж за дві секунди. Максимальна швидкість — 320 км/ч. Це досягається за рахунок трьох двигунів сумарною потужністю 1020 к. с. При цьому запас ходу на одному заряді складає 630 км, а вдосконалена технологія заряджає машину за 15 хвилин на половину цієї відстані.
У Model S Plaid новий акумулятор, трансмісія, кермо і інтерʼєр.
У салоні тепер два сенсорні екрани для управління системами і кілька модулів зарядки. Головний екран з роздільною здатністю 2200×1300 (17 дюймів) представлений як ігровий. Виробник запевняє, що його потужність можна порівняти з консоллю PlayStation 5 завдяки «залізу» від AMD з архітектурою RDNA 2. Маск на презентації показав можливості екрану на грі Cyberpunk 2077.
Крім того в електрокарі зʼявилися 22 динаміка, які завдяки спецкодеку дають обʼємний звук.
Продажі стартують з 25 червня. Ціна базової комплектації від $130 тисяч.
- Напередодні Ілон Маск заявив про скасування виходу найшвидшого і найбільш дорогого флагманського седана Plaid+, так як Tesla вважає, що версія Plaid і так досить якісна і не потребує удосконалення.
- Tesla готується випускати повністю автономні машини без керма та педалей. Вони їхатимуть куди потрібно і не матимуть обмежень. Повністю автономні автівки проходять випробування в кількох компаніях світу, але поки що не доступні широкому загалу.