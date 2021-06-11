Глава «Нафтогазу» Вітренко визнав, що його призначення не відповідало «певним західним стандартам»: Вдарили по болючому місцю

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко визнав, що його призначення не відповідало «певним західним стандартам».

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У них було певне розчарування, якісь суттєві запитання, напевно, до уряду про те, як це було зроблено. Зараз немає жодних питань щодо їхньої законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам [корпоративного управління] ОЕСР [Організації економічного співробітництва і розвитку] і певним західним стандартам», — розповів Вітренко.

За його словами, вся ситуація навколо «Нафтогазу» в якийсь момент перестала відповідати вимогам ОЕСР.

«Це був ланцюжок емоційних реакцій обох сторін на проблему, якої б не було або яку можна було б вирішити, якби реформа корпоративного управління була здійснена у повній відповідності з цими принципами ОЕСР», — додав голова «Нафтогазу».

Вітренко також зазначив, що кадрові зміни в «Нафтогазі» викликали обурення на Заході, бо «вони просто вдарили по болючому місцю».

«Вже триває дискусія про інші важливі інституції в Україні і їхню незалежність і про вплив цієї незалежності, наприклад, на ефективність боротьби з корупцією, на податкову реформу, юридичну реформу в таких установах, як Національний банк, Національне антикорупційне бюро та інші. Тобто цей нерв був, як кажуть, уже оголений», — пояснив він.