Зеленський попросив генсека НАТО порушити на саміті Альянсу питання російської агресії на Донбасі

Новини

NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Володимир Зеленський під час телефонної розмови поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження військової загрози через скупчення російських військ навколо кордону України.

Про це йдеться на сайті ОП.

Зеленський висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни.

Своєю чергою Столтенберг висловив підтримку Україні.

«Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощення Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці», — написав Столтенберг.