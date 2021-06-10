Зеленський попросив генсека НАТО порушити на саміті Альянсу питання російської агресії на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Володимир Зеленський під час телефонної розмови поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження військової загрози через скупчення російських військ навколо кордону України.
Про це йдеться на сайті ОП.
Зеленський висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.
Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни.
Своєю чергою Столтенберг висловив підтримку Україні.
«Ми обговорили майбутній саміт НАТО, ситуацію з безпекою в регіоні та неприйнятне військове нарощення Росії. Я наголосив на нашій постійній політичній та практичній підтримці», — написав Столтенберг.
- На початку травня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік. Програма потрібна, щоб виконати пріоритетні завдання щодо інтеграції України в НАТО.
- Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.
- Наприкінці травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія не братимуть участь у саміті Альянсу, який запланований на червень, оскільки цього разу формат із партнерами не передбачений.