«Раніше все йшло через СБУ». Порошенко пояснив, чому залучив Медведчука до обміну полоненими

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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

Експрезидент Петро Порошенко відповів журналістам Bihus.Info на питання про цінність одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука у процесі обміну полоненими з Росією і бойовиками «Л/ДНР» (у 2015—2019 роках).

Про це він розповів в інтервʼю на телеканалі «Прямий».

«Коли вони [Bihus.Info] кажуть, що до Медведчука 1,5 тисячі українських полонених були звільнені без нього, я це підтверджую [...]. До цього [залучення Медведчука до процесу] для звільнення і обміну полонених використовувалися сили СБУ, робилося це на базі батальйонного або бригадного рівня [...] за лічені дні [...]. Потім російська армія видала наказ — обміни заборонити і сформувати обмінний фонд», — сказав Порошенко.

Він зазначив, що за перші півтора року його каденції з полону бойовиків звільнили 2 947 осіб.

До Медведчука, допомогти в обміні він просив Папу римського Франциска, нинішнього президента США Джо Байдена, колишнього президента Ізраїлю Шимона Переса і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Він заявив, що готовий був звертатися і до «чорта лисого», але на Медведчуку зупинилися після зустрічі в «нормандському форматі». Його кандидатуру привітав Володимир Путін.