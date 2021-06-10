Нацрада оштрафувала телеканал «НАШ» за поширення російської пропаганди
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / НАШ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал «НАШ» на понад 110 тисяч гривень. В ефірі каналу поширювалася російська пропаганда.
Про це пише пресслужба Нацради.
Там розповіли, що провели позапланову перевірку телеканалу 4 лютого 2021 року. У цей день в ефірі був присутній колишній нардеп Євген Балицький.
Під час спілкування з ведучими той поширював наративи пропаганди Росії про «зовнішнє управління» в Україні.
«Також у висловах цього гостя програми зафіксовано намагання спотворити історичні факти та події в Україні, він, зокрема, говорив нібито про причетність українців до трагедії Бабиного Яру, вживав словосполучення «так называемого Голодомора», заперечував значення подій Революції Гідності тощо», — повідомили у Нацраді.
В ефірі ведучі не реагували на висловлювання гостя, а під час повторної трансляції канал не вніс змін та проігнорував право глядачів на повну та об’єктивну інформацію. Після аналізу ефіру у Нацраді вирішили, що телеканал «НАШ» поширює заклики про розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі. У зв’язку з цим канал оштрафували на 114 тисяч гривень.
- Наприкінці травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла низку попереджень телеканалам і радіостанціям за порушення, призначила перевірки і оштрафувала деякі з них. Телеканал «НАШ» отримав два штрафи і позапланову перевірку. Канал повинен заплатити 228 135 гривень за дискримінацію ЗСУ Оленою Бондаренко (назвала армію злочинцями) і слова експремʼєра Миколи Азарова, який виправдовував агресію Росії в ефірі і покладав провину за війну на Збройні сили України.
- Нацрада не вперше штрафує «НАШ», 112 і NewsOne за російську пропаганду. У квітні Нацрада не переоформила ліцензію на мовлення телеканалу «НАШ».