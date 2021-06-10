Суд зобовʼязував Медведчука відшкодувати 300 тисяч гривень видавництву через позов щодо заборони книги про Стуса

Новини

УНІАН

Суд зобовʼязав нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука відшкодувати 300 тисяч гривень видавництву Vivat на судовий процес про заборону книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».

Про це Кіпіані повідомив в Facebook.

«Можна вічно дивитись на три речі — як співають птахи, як тече Дніпро і... як Медведчук програє суди. Апеляційний суд вирішив, що колишній адвокат і нинішній проросійський політик має компенсувати коло 300 тисяч гривень видавництву Vivat витрат на судовий процес щодо заборони книги «Справа Василя Стуса», ініційований ним самим», — повідомив Кіпіані.

Він нагадав, що раніше апеляційний суд постановив закрити справу і повернути автору 780 грн судового збору. Ці кошти, за словами Кіпіані, нардеп йому поки не виплатив.

Про що йдеться?

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати без дозволу Віктора Медведчука книгу журналіста Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса.

Після цього видавництво Vivat, в якому вийшла друком книжка, заявило, що оскаржить заборону. У Медведчука тоді у відповідь заявили, що «виграють» ще один суд у справі, а саму книгу назвали «пасквілем».

Книга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він провини не визнає.

19 березня 2021 року Апеляційний суд скасував заборону на поширення книжки «Справа Василя Стуса».