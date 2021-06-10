«Правила не працюють». Посол ЄС розкритикував дії України на ринку електроенергії

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Європейський Союз не задоволений діями України на ринку електроенергії та вважає, що в Києві досі не працюють правила ринку.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час 12-го Європейсько-українського енергетичного дня.

«Коли йдеться про оптовий продаж електроенергії, ми вважаємо, що краще дотримуватися традиційної моделі, бо нові правила не працюють», — додав посол ЄС.

Він наголошує, що Євросоюз пропонує доступні інструменти для запуску ринку, але виникає запитання, чи є в Україні науковий потенціал і кадрові резерви, аби вміло скористатися пропозиціями ЄС.

«Якщо залишити осторонь теплоелектростанції та ознайомитися з цінами для домогосподарств, враховуючи крос-субсидії та інфраструктуру, то багато чого із заявленого не було виконано. І кожного дня ми бачимо, що виникають нові витівки, і стає все важче і дорожче працювати на енергетичному ринку України», — сказав Маасікас.

Також представник ЄС вважає, що державні кошти в енергетичному секторі України витрачаються неефективно, а нинішня ситуація з карбоновими викидами виробників негативно позначається на економіці Євросоюзу.

«Мені нелегко говорити про це публічно, оскільки енергетика — це внутрішній процес, але він не повинен негативно впливати на зовнішніх гравців. Ми говоримо не про євроценти, якими вимірюються втрати від карбонових викидів, ми говоримо про негативні наслідки, які вимірюються в мільярдах євро для Європейського Союзу», — зазначив Маасікас.