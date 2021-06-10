США і Євросоюз засудили визнання штабів Навального і його ФБК екстремістськими

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Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

США засудили рішення Московського міськсуду, який визнав екстремістськими організаціями «Фонд боротьби з корупцією», «Фонд захисту прав громадян» і штаби опозиціонера Олексія Навального.

Держдепартамент США випустив заяву, в якій прямо назвав Навального політвʼязнем, а владу РФ звинуватив у репресіях проти політичної опозиції, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

«Присвоєння статусу піддає співробітників, волонтерів та тисячі прихильників [Навального] по всій Росії ризику кримінального переслідування і увʼязнення за дотримання основних прав людини, гарантованих Конституцією РФ, і ще більше обмежує можливості опозиційних кандидатів потрапити у виборчі бюлетені на вересневих виборах до Держдуми. Цією дією Росія фактично криміналізувала один з небагатьох незалежних політичних рухів, що залишився в країні», — йдеться у заяві прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

США закликали Росію припинити репресії, перестати зловживати терміном «екстремізм» і виконувати свої міжнародні зобовʼязання щодо дотримання прав людини.

Євросоюз також засудив рішення суду. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що таке рішення — це серйозна спроба уряду РФ придушити опозицію і антикорупційні розслідування.

«Воно [рішення] матиме далекосяжні наслідки для російського громадянського суспільства, опозиції і критичних голосів. Ми закликаємо уряд Росії повністю дотримуватися своїх міжнародних зобовʼязань, в тому числі перед Радою Європи та ОБСЄ», — заявив Боррель.